18







di Cristiano Corbo

Avanti di rigore, senza neanche un vero tentativo verso Szczesny. Tant'è: vecchia storia del calcio, dove un episodio può cambiare tutto e premiare anche chi non lo merita. E non merita certamente il vantaggio il Napoli, che al Maradona conduce per 1-0 grazie al rigore trasformato da Lorenzo Insigne. A procurarlo, una manata di Chiellini su Rrahmani, controllata al Var dopo la segnalazione dell'addetto.



Dopo un buon inizio, il gol di Insigne è stato una doccia fredda per i bianconeri. Che non avevano impensierito Meret, ma sembravano in netto controllo della gara. Nella ripresa servirà di più. Servirà la scossa.