L'attesa per questa sera è tanta, tantissima. Napoli-Juve è la sfida, potenzialmente decisiva per il campionato, che in tanti vivono con apprensione. Dalle parti di Napoli, specialmente, questa gara significa tantissimo e così Spalletti ha voluto concedere una vigilia diversa ai suoi. Come spiega il Corriere dello Sport: ": ieri, dopo l’allenamento al centro sportivo di Castelvolturno, Spalletti ha concesso ai giocatori di trascorrere il resto della giornata e anche la serata, la notte, in famiglia. A casa: niente ritiro e appuntamento alle 10 di oggi a casa azzurri per la rifinitura finale. In campo, invece, è stata tutta un’altra filosofia per l’intera settimana: carico il signor Luciano e carica incessante al gruppo". Un modo per stemperare la tensione.