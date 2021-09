Una partita che ha lasciato e lascerà degli strascichi. Non potrebbe essere altrimenti, perché lasta attraversando un periodo buio come la notte senza stelle e perché la partita di questa sera ha un peso specifico non indifferente, vista la rivalità storica che intercorre tra i due club. Come raccontato dai giornalisti presenti al Maradona di Napoli, c'è stato un faccia a faccia piuttosto acceso train sala stampa, mentre i due erano intenti ad alternarsi ai microfoni dei giornalisti presenti.: "".