Paulo Dybala vede la luce in fondo al tunnel. L'attaccante della Juve è tornato in gruppo e sorride in vista della gara di sabato alle 18 contro il Napoli. Pirlo infatti sta pensando di convocarlo per il big match contro l'amico Gattuso: Dybala tornerebbe così nella lista dei convocati dopo un mese d'assenza, durante il quale era alle prese con l'infortunio al ginocchio subito nella gara contro il Sassuolo. Ora però fa parte del passato, il problema fisico è solo un brutto ricordo e Paulo è pronto a tornare in campo.