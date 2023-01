"Se loin vista di? Sì, sold-out come spesso capita in questi ultimi mesi". Lo ha annunciato Amedeo, responsabile marketing di Ticketone, ai microfoni di Radio CRC, scaldando ulteriormente l'attesa per il big match di venerdì. "È la sfida delle sfide - ha aggiunto - perché qui non si bada più a tatticismi, la Juventus ha bisogno di vincere se si vuole avvicinare alla capolista, sarà la situazione tattica ideale per il Napoli. Sarà sicuramente una partita di grande interesse".