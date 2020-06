Hanno fatto discutere i tifosi virtuali sulle tribune dello stadio Olimpico di Roma per la partita tra Napoli e Juventus. Come spiega Corriere.it: "Sulle tribune (reali) dello stadio viene di fatto steso un lenzuolo virtuale, su cui vengono proiettati gli effetti di pubblico e bandierine varie. Nelle pause di gioco i «lenzuoli» possono essere utilizzati per mandare messaggi vari, come quelli contro il razzismo, a favore del fair play, rispetto e altro. I suoni invece sono stati registrati in stadi veri e adattati in modo digitale, così da calzare perfettamente alla partita in corso. Il tutto viene realizzato tramite un sofisticato software, utilizzato già da tempo dall’industria dei videogame, una delle più sviluppate e ricche del mondo".