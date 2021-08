L'attaccante del Napolisperava in un esordio migliore. Ieri sera, nella sfida del Maradona contro il Venezia, il nigeriano classe 1998 è statodi partita per una sbracciata in area di rigore sull'avversario Heymans. Il direttore di gara Aureliano, dopo un consulto col Var, ha estratto il cartellino rosso diretto: per questo motivo, l’attaccante del Napoli potrebbe saltare anche più di una giornata. In caso di condotta violenta, il giudice sportivo potrebbe dareal nigeriano, che salterebbe così il big match della terza giornata tra Napoli e Juventus.