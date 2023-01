Hanno fatto il giro dei social le immagini dell'episodio che al termine del match traha avuto come protagonisti Massimilianoe Luciano. Il tecnico della squadra di casa ha infatti inseguito il collega bianconero, che già prima della sfida aveva "stuzzicato" a parole, nel tentativo di stringergli la mano prima che "scappasse" nel tunnel degli spogliatoi. Missione compiuta per lui, a cui il livornese ha dato anche un buffetto sul viso, complimentandosi per la vittoria. Qui sotto un video condiviso su Twitter.