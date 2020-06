Il Ministro dello Sport Spadafora parla della ripresa del calcio: "Ho fortemente voluto che il calcio cominciasse con la Coppa Italia. Penso che quella di stasera infatti non sia una semplice finale, ma un un messaggio di ripartenza per l’intero Paese. E' una sfida che cade proprio nell’anniversario dei 50 anni della partita del secolo (Italia-Germania 4-3): come allora il Paese ha voglia di riscatto, e lo sport sarà motore della ripartenza economica e sociale".ù



CALCIO IN CHIARO - ​"Abbiamo tutti lavorato per raggiungere un obiettivo comune, e da quel che mi risulta su questo stasera si può chiudere un ottimo accordo, frutto della disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, che ringrazio".