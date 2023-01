Come racconta il Corriere dello Sport, Napoli-Juve è passione, colore, une a quanto pare anche un’attrazione turistica: ieri, all’aeroporto di Capodichino, è atterrato un charter dalla Georgia con a bordo duecento viaggiatori che hanno acquistato altrettanti biglietti per la grande sfida del Maradona. A cui assisteranno indossando la maglia di: alé. Uno spettacolo nello spettacolo che, se le stime della vigilia non saranno troppo lontane dalla realtà, dovrebbe registrare il tutto esaurito: dalle curve alle tribune, passando per il settore riservato agli ospiti. Numeri: 56 mila o giù di lì.