Come racconta Gazzetta, quali sono le differenze tra Allegri e Spalletti? Il Napoli di Lucianoè la squadra che ha segnato di più, 39 gol; la Juve diè la squadra che ha subito meno reti, appena 7 in 17 giornate. Il Napoli è primo con 7 punti di vantaggio su Milan e Juve ed è proprio la differenza reti a spiegare la classifica: più 26 per Spalletti, più 19 per Allegri. Sette gol, sette punti. Per ora ha pagato di più il giochismo, ma Allegri viene da otto vittorie di fila, il suo risultatismo è ritornato a distribuire dividendi. In 17 giornate, per 12 volte la Juve ha mantenuto la propria porta imbattuta, clean sheet come si dice oggi. Per trovare un risultato migliore alla diciassettesima bisogna risalire a un’era geologica fa: nel 1966-67 il Cagliari di Gigi Riva arrivò a 13.