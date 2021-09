Il significato diNe parla: "Cosa dice? Il Napoli è candidato a vincere lo scudetto insieme a 7/8 squadre. Il campionato è lungo, non dobbiamo perdere l'equilibrio, bisogna avere la capacità comunque vada domani di pensare al Malmoe, poi al Milan e via così. Ci sono tantissime partite in campionato, non bisogna farsi prendere dall'ansia e dalla fretta. Bisogna avere, che le cose vadano bene o male, lo stesso equilibrio. Non esaltarsi e non deprimersi. Ci sono andate male le prime due, potevano andare diversamente, ma il calcio è questo: facciamo le cose semplici con lucidità per ripartire, o meglio, partire. Perché non siamo ancora partiti".