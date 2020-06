L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza ampiamente la sconfitta della Juve contro il Napoli in finale di Coppa Italia: "L’intera prestazione della Juve è stata una triste caricatura di sarrismo: palleggio inutile, come contro il Milan. Due partite di fila senza gol. Più che il trofeo svanito è questo che deve preoccupare in casa Agnelli, in vista dello sprint scudetto e dell’assalto alla Champions. Se c’era bisogno di una certificazione che il tecnico non è ancora entrato nella testa e nei cuori della squadra: eccola. Lì, dove vincere è la sola cosa che conta, un’altra finale persa dopo la Supercoppa pesa più della media punti da record".