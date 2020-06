Così Maurizio Sarri ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta della Juve contro il Napoli: "C'è delusione per la società, i ragazzi e i tifosi ma in questo momento non possiamo esprimere molto di più sia per la condizione che per qualche assenza, abbiamo fatto scelte diverse rispetto al solito per aver maggior tenuta perché la condizione non è ottimale. La partita l'abbiamo fatta con buoni livelli di applicazione, ci manca brillantezza per rendere la mole di gioco pericolosa. Abbiamo difficoltà, saltiamo meno l'uomo rispetto al solito, abbiamo una squadra costruita sulle individualità e sono individualità in grado di saltare l'uomo. Buona applicazione, tanta rabbia e delusione. Manca cattiveria? Non penso, siamo stati applicati e concentrati per 90 minuti senza determinazione non ci riusciremmo. Il problema credo sia di caratteristiche, sono calciatori abiatuati a saltare l'uomo e in questo momento facciamo più fatica. Zero gol? Fatto inedito, penso sia caratteristico di questo periodo e di questa mancanza di birllantezza. RONALDO - L'ho visto come gli altri a livello di condizione. ha trovato buona quantità di corsa e come a Paulo e Douglas manca brillantezza per fare le cose per cui è uno specialista nella maniera migliore. Può succedere, anzi ritengo sia normale che succeda. Che ho detto ai giocatori? Poco, ero arrabbiato e deluso come loro, in questi momenti meglio stare in silenzio, ne parleremo meglio domani mattina".