C'è ancora margine per le allegrate, o forse no. Come racconta il Corriere dello Sport, la parola d’ordine in queste circostanze non può che essere continuità. E su, ecco, quali sono le sensazioni? Va capito, ecco, quanto abbia nelle gambe l'esterno bianconero. Per il quotidiano, almeno un’ora potrebbe finalmente essere pronto a disputarla. Dunque, partirà dal primo minuto?, in attesa di capire se il piano vincente preveda il numero 7 bianconero in campo al fischio d’inizio o al triplice fischio finale di Doveri.- Se Chiesa non giocherà dall'inizio, il centrocampo della Juve dovrebbe essere composto da Weston McKennie, Manuel Locatelli (favorito su Leandro Paredes) e Adrien Rabiot. Con Chiesa arma tattica da utilizzare a partita in corso, invece, toccherebbe di nuovo a McKennie adattarsi al ruolo di esterno a tutta fascia con il compito di contenere il più possibile insieme a Danilo l’estro di Khvicha Kvaratskhelia.