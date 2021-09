No, non è una partita come le altre.rappresenta una delle rivalità più accese del panorama calcistico italiano. Come se non bastasse, l’avvicinamento al match è solitamente accompagnato da grandi polemiche: quest’anno è stato il turno della squalifica di, poi annullata. E che non sia una partita come le altre lo si nota anche dall’accoglienza che il pullman della Juventus ha incontrato una volta arrivato nel capoluogo campano. Dopo l’atterraggio, alle 19:30, la squadra bianconera si è recata all’Hotel Britannique, dove ad aspettarla c’erano una trentina di tifosi, sia del Napoli che della Juventus. Da parte dei tifosi partenopei, sono partiti: “Sei una me***a, munnezz”. I bianconeri, invece, hanno risposto con calore e con una frecciata: “”. Un piccolo antipasto, di quello che sarà il clima al Maradona domani sera.