Cristiano Ronaldo cerca il primo gol a casa di Maradona. Il campione portoghese non ha mai segnato in carriera allo stadio San Paolo dove ha giocato due volte. Una con la Juve e l'altra con il Real Madrid in Champions Leauge. Era la il 7 marzo 2017: e le Merengues batterono 3-1 il Napoli di Sarri. Ronaldo non andò in rete, stranamente. Ma questa sera cerca il suo ottavo centro consecutivo in campionato e il primo gol in casa di Maradona.