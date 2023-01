Le parole di Adrienai microfoni di DAZN prima di: "Sto bene, sono contento del Mondiale, peccato per la sconfitta in finale ma mi sento bene. Sono in fiducia, qui voglio vincere tutto e cercare di far bene. Solo una parola per, per lui stasera è l'ultima partita ufficiale: volevo ringraziarlo da parte di tutti, cercheremo di vincere anche per lui".