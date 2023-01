letteralmente i "cuori ingrati". Definiti così atutti quei giocatori che hanno lasciato il capoluogo campano per trasferirsi nel capoluogo piemontese, sponda bianconera. Il primo a cui è stato affidato questo soprannome è stato Jose. La sua "colpa"? Quella di aver accettato, insieme a Dino, la Juventus nell'estate 1972. Entrambi erano colonne del Napoli. Altafini però segnò anche un gol importantissimo, se non decisivo, che tolse al Napoli ogni speranza di Scudetto nel 1975. Per questo venne fatto un bozzetto, appeso addirittura in Galleria Umberto I.L'ultimo caso di un giocatore passato dal Napoli alla Juventus è quello di Gonzalo. Noto Core Ingrato, forse il giocatore più amato dopo Diego Armando Maradona dai tifosi partenopei, salvo poi il tradimento finale. Il pagamento della clausola rescissoria dida parte della Juventus che poi l'ha convinto ad approdare a Torino. Il 26 luglio 2016 l'annuncio ufficiale.- Diverso il discorso di Ciro, che lasciò Napoli alla volta di Torino nel 1994 per 9,4 miliardi di lire. Era quel Napoli che poco dopo sarebbe retrocesso in B. Ciò che ha colpito di Ferrara però è stato il primo caso di ragazzo cresciuto e nato a Napoli che sceglieva la Juventus. Storia simile poi è stata quella di Fabionel 2010. Chi sarà il prossimo 'Core Ngrato'? Ci si interroga. Tuttavia, la Juventus questa sera sarà di scena al Maradona, sulla panchina bianconera ci sarà Massimiliano Allegri e non più Maurizio Sarri, altra ferita aperta della tifoseria partenopea.