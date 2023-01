Altra sconfitta per lacontro il. Finisce 2-1 la partita odierna di campionato, con il gol di Luisdal dischetto che non basta dopo la doppietta nel primo tempo di Alessandro. Giornata da dimenticare anche per Paolo, espulso al 70'.90' + 6 - Finisce qui, niente da fare per la Juve Primavera che incassa un'altra sconfitta contro il Napoli90' + 2 - Ancora Boffelli, che questa volta nega il gol a Strijdonck90' - Assegnati cinque minuti di recupero85' - Fuori Stefano Turco, dentro Maressa73' - GOL JUVE! Hasa dal dischetto non sbaglia: palo-gol, Boffelli spiazzato. Partita riaperta!73' - Tentativo di Citi, che chiede un rigore per un tocco di mano. L'arbitro fischia, è penalty.70' - Espulso Montero, probabilmente a causa di qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro67' - Fuori Nicolò Turco, dentro Anghelè64' - Ancora un miracolo di Boffelli, che dice no a Domanico e blinda la porta59' - Occasione per Yildiz, Boffelli risponde alla grande sul suo tiro58' - Dentro Strijdonck, Domanico e Ripani, fuori Mancini, Dellavalle e Nonge54' - Palo esterno di Rossi, che mette in difficoltà Citi e va al tiro. Sospiro di sollievo per Daffara46' - Si riparte!45' + 1 - Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi45' + 1 - Bel tiro al volo di Turco, Boffelli attento41' - GOL NAPOLI. Raddoppia il solito Spavone, servito al centro dell'area da Sahli. L'attaccante non può proprio sbagliare33' - Daffara ancora in angolo dopo una conclusione di Barba, pericolosamente deviata da Citi27' - Daffara salva su Sahli, palla in corner25' - Altra occasione per la Juve, questa volta con Nicolò Turco che scambia benissimo con Nonge e va al tiro senza però centrare lo specchio di porta24' - Splendido sombrero di Nonge, che poi parte in contropiede, accelera e serve Hasa al limite dell'area: palla ancora fuori di poco16' - Ci prova anche Yildiz con un tiro rasoterra, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Boffelli11' - Nonge va al tiro dopo una bella cavalcata in solitaria, traversa!10' - Ci prova Mancini con un bel tiro dal limite dell'area, fuori di poco9' - GOL NAPOLI. La sblocca Spavone con un tocco sotto porta dopo un tentativo strozzato di Alastuey3' - Subito un'occasione per il Napoli con Rossi: salva tutto Daffara, che respinge la palla con lo stinco1' - Si parte!: Boffelli; Barba, Acampa, Marchisano, D’Avino, Obaretin, Spavone, Alastuey, Rossi, Gioielli, Sahli. All. Frustalupi. A disposizione: Turi, Giannini, Lettera, Pesce, Hysaj, Mutanda Kasonbgo, Boni, Marranzino, Koffi, Russo, Nosegbe, Lamine.: Daffara; Turco S. (dall'85' Maressa), Citi, Dellavalle (dal 58' Domanico), Rouhi; Doratiotto, Nonge (dal 58' Ripani), Hasa; Mancini (dal 58' Strijdonck), Turco N. (dal 67' Anghelè), Yildiz. All. Montero. A disposizione: Zelezny, Piras, Pisapia, Moruzzi, Morleo, Nobile.