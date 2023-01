Altra sconfitta contro ilper la, dopo quella subita in Coppa Italia ai calci di rigore. 2-1 il risultato finale maturato nel pomeriggio odierno, con il gol di Luisnella ripresa dopo la doppietta di Alessandronel primo tempo. Di seguito le pagelle del match.- Sempre attento, sventa non pochi pericoli scongiurando il rischio di un passivo più pesante nel primo tempo. Incolpevole sui gol.- Buona prestazione, con più di una fiammata ad accendere la manovra offensiva della Juve. La difesa azzurra deve faticare non poco per contenerlo. (dall'85's.v.)- Complessivamente regge, contribuisce a riaprire la partita conquistando il rigore poi trasformato da Hasa.- Spavone è un avversario ostico, e non caso sull'azione del secondo gol se lo perde completamente. Pomeriggio complicato. (dal 58'- Entra concentrato e sfiora anche il gol, che gli nega solo l'ennesimo intervento di un super Boffelli. Tante chiusure preziose e decise, che evitano guai alla Juve)- Inizialmente in ombra, alza il ritmo nella ripresa quanto basta per strappare la sufficienza in pagella.- Un po' in difficoltà. Fatica a reggere la pressione degli azzurrini, e infatti in più occasioni viene a mancare il necessario filtro tra difesa e attacco. Più di un rischio dal punto di vista disciplinare.- Il migliore dei suoi, sempre vivace, propositivo e intraprendente. Quando trova spazio, per il Napoli sono guai seri: quel sombrero fa ancora brillare gli occhi... Sfortunato sulla traversa nel primo tempo. (dal 58'- Sicuramente meno vivace di Nonge, ma contribuisce ad alzare il baricentro della squadra)- Diversi i tentativi da fuori area, sempre prezioso il suo contributo alla manovra offensiva. Mezzo voto in più per il gol dal dischetto che riapre la partita.- Ci prova, quando ne ha l'occasione, ma senza la cattiveria necessaria. (dal 58'- Buon ingresso in campo, quando cerca l'inserimento crea scompiglio nella difesa napoletana)- Non brilla, ma si fa vedere e scambia bene con l'omonimo Stefano. Prestazione complessivamente positiva. (dal 67'- Come Strijdonck e Domanico entra con tanta voglia di incidere)- Quando parte, dà sempre l'idea di poter inventare qualcosa: molti scambi con Mancini sono pregevoli, ma oggi sembra mancargli quel guizzo in più. Se il gol non arriva, comunque, è anche merito di super Boffelli.- Azzecca tutti i cambi, ma alla fine contro il Napoli arriva un'altra sconfitta, dopo quella in Coppa Italia. I suoi, comunque, ci provano fino alla fine, sfiorando più volte il gol. Al 70' si becca un'espulsione, probabilmente per qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro.