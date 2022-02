1









Una grande Juventus Primavera strapazza il Napoli e riscatta alla grande il K.O. contro l'Atalanta. I giovani bianconeri non si fanno condizionare dall'emergenza a centrocampo, dominano il primo tempo e resistono al ritorno del Napoli nel primo quarto d'ora della ripresa. Poi i cambi di Bonatti sono decisivi: la tripletta di Chibozo sentenzia i partenopei, che rimangono anche in 10 uomini per l'espulsione di Hysaj.



LE PAGELLE:



Daffara 7: Il Napoli lo impegna poco, ma quando accade lui risponde alla grande: due grandi interventi su Cioffi e Vergara a cavallo dei due tempi, che non fanno rimpiangere Senko.



Nzouango 6,5: Buona prestazione la sua, concede poco o nulla agli avversari. Bonatti preferisce toglierlo al 60' dopo l'ammonizione. Dal 60' Citi 6: Quando entra il Napoli smette praticamente di giocare, ma anche lui trasmette sicurezza e si fa vedere anche in fase offensiva sulle situazioni da calcio d'angolo.



Savona 7,5: Impreziosisce una partita attenta e ordinata con un gran gol che indirizza la gara.



Muharemovic 7: Se il Napoli oggi produce poco è anche perché di fronte si trova lui. E i voti alti cominciano a essere una costante.



Rouhi 6,5: Nel complesso una prestazione più che sufficiente la sua, grazie alla buona presenza sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Dal 46' Fiumanò 6: patisce un po' le giocate di Cioffi, ma limita i danni. Meglio nel finale.



Mulazzi 8: Chiamatelo... Mulassist! Tre assist per i compagni su cinque gol bianconeri: incontenibile. Dal 75' Ledonne sv.



Bonetti 6,5: Dirige la manovra bianconera e la rende fluida grazie al suo lavoro - individuale e in coppia con il compagno Sekulac. Metronomo.



Sekularac 6,5: Vedi la pagella di Bonetti: una coppia ben assortita, fondamentale per le trame di gioco bianconere.



Turicchia 6,5: la variante imprevedibile palla al piede, accende la luce con i suoi guizzi e oggi pecca un po' in precisione. Dal 75' Maressa sv.



Cerri 7: Ha il merito di metterci subito la zampata. Per i compagni è un punto di riferimento offensivo, ma si sacrifica anche dietro. Dal 59' Chibozo 8,5: che dire del suo ingresso in campo? Come un uragano, spazza via ogni velleità di rimonta del Napoli e realizza una tripletta in mezz'ora.



Mbangula 7: Se la palla tra i piedi ce l'ha lui, gli avversari non possono mai stare sereni. Minaccia costante.



All. Bonatti 7,5: Mette in campo un'ottima Juventus nonostante le assenze e nel momento di maggior difficoltà i suoi cambi rivitalizzano la squadra e risultano decisivi.