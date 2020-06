Ancora Juve in campo e ancora. Maurizio Sarri non rinuncia al suo regista nonostante la prestazione negativa nella semifinale contro il Milan: il bosniaco prenderà il posto di Khedira che non sarà nemmeno in panchina ( QUI il motivo), Bentancur si sposterà sul centro-destra e Pjanic di nuovo play. Nella finale di Coppa Italia contro il Napoli,Mire sarà ancora il perno della squadra con Matuidi a completare il terzetto a centrocampo. Pjanic al centro della Juve e del mercato: l'ex Roma ha dato l'ok al trasferimento al Barcellona, che sta provando a convincere Arthur ad accettare la Juve per chiudere l o scambio.