Ha provato a resistere Miralem Pjanic, ma all'inizio della ripresa ha chiesto il cambio: il centrocampista bosniaco non ce l'ha fatta a proseguire la partita dopo la botta presa nel primo tempo per l'intervento di Demme. Al posto di Pjanic entra Rabiot che si piazza sul centro-destra con Bentancur spostato in regia.



In aggiornamento