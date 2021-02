Sabato alle 18 si giocherà la prima sfida di campionato tra Juventus e Napoli. Le due squadre si approcciano al big match in modo completamente diverso. I bianconeri hanno conquistato l'accesso alla finale eliminando l'Inter mentre i partenopei sono usciti ieri dopo il doppio confronto con l'Atalanta. In particolare, ci sarebbe un immagine della partita di ieri tra il Napoli e i bergamaschi che farebbe emergere una certa tensione all'interno dello spogliatoio azzurro. Al momento del cambio, Hysaj che si dirige verso la panchina, non stringe la mano a Rrahmani che gliela tende. Una disattenzione, frustrazione per il cambio dovuto ad un infortunio o screzi interni al gruppo guidato da Gattuso?