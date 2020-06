A Tuttosport, parla il tattico Maldera: "Sarà una partita che rispecchiera molto i due allenatori. Juve aggressiva, come da dna di Sarri. Il Napoli ha assorbito i principi di Gattuso, capace di soffrire con pochi spazi. Rino ha fatto un capolavoro riuscendo a ricompattare e motivare il gruppo in un'annata complicata. Dalla Juve? I bianconeri faranno la partita. La squadra di Sarri per lunghi tratti avrà il dominio del match. Avere gran possesso palla non significa essere sempre efficaci. Servirà pazienza ai bianconeri e soprattutto a inizio partita dovrà evitare di forzare le giocate per non correre il rischio di innescare il contropiede del Napoli. Il dominio aiuterà la Juve a stancare gli azzurri".