Compagni domani, avversari sabato. Davide Juansaranno in campo giovedì notte a Barranquilla con la Colombia contro il Cile, in una partita di qualificazione al Mondiale, poi insieme ad Arturo Vidal dell'Inter partiranno per l'Europa. Come? Si gioca alle 18 ora locale, l'1 di notte in Europa, con un volo di linea sarebbe impossibile arrivare in tempo per le sfide del weekend, per questo motivo Juve, Napoli ma anche Inter, Porto, Bologna, Eintracht Francoforte, Feyenord, Fiorentina, e Genk hanno deciso di pagare un volo charter.