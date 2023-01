Come racconta Gazzetta,sono agli antipodi quanto a filosofie, ma alcuni dati della Serie A 2022-23 le avvicinano, quasi le rendono simili. Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su calcio d’angolo, è successo per nove volte, e seconda è la Juve con cinque. Sia Spalletti sia Allegri curano le palle inattive. Napoli e Juve sono le squadre che hanno realizzato più reti grazie ai cross, 11 il Napoli e 8 la Juve. Spalletti e Allegri sviluppano in modo diverso il gioco sulle fasce e ottengono risultati analoghi. Napoli e Juve sono le squadre che hanno concesso il minor numero di tiri in porta, 47 il Napoli e 51 la Juve (come la Roma).