. Si chiude il sipario, dunque, in attesa che si riapra il 18 gennaio e che sul palco si presenti il nuovo numero 1 della Vecchia Signora, Gianluca Ferrero. Si chiude il sipario, come dicevamo, ma con un botto, come quando qualcosa a livello meccanico non funziona,Confusione, poche idee, errori: si sono visti in campo ieri sera al Maradona, si sono visti negli ultimi anni della gestione Agnelli. Non si può dimenticare il percorso vittorioso, i 9 scudetti e i tanti trofei conquistati in tutte le categorie, nonché la crescita esponenziale del club. Altrettanto, però, il giudizio non può essere parziale e, anzi, si deve concentrare su quanto si lascia:Processi, caos, una gestione sportiva ed economica che lascia più di qualche dubbio. A partire da un progetto tecnico che non c’è più stato: da Sarri a Pirlo, per poi arrivare al ritorno di Allegri. Eccoci,i: segno di mancanza di una visione, ci si è rifugiati nell’usato assicurato senza però considerare che il tempo passa per tutti.Non poteva finire altrimenti, deve ricominciare in modo diverso.