Nienteper Francescoalla vigilia del match di domenica sera tra. Questa la linea del club azzurro, che dovrebbe rimanere tale fino alla fine della stagione. Il tecnico, scelto per sostituire Walter Mazzarri, parlerà solo alla vigilia del prossimo match di Champions League contro il Barcellona, in programma martedì 12 marzo, affiancato da un calciatore come previsto dal programma UEFA.Intanto oggi la squadra partenopea, durante la seduta di allenamento, ha svolto attivazione e torello in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica.