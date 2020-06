Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Dries Mertens ha parlato della vittoria del Napoli sulla Juve: ​“Penso che oggi abbiamo dato tutto, vogliamo fare qualcosa di speciale. Siamo un gruppo, siamo rimasti a Napoli a lavorare, il mister e lo staff ci hanno dato tutto: è stato un momento difficile ma lo abbiamo superato insieme a loro. Quando giochi a Napoli è una cosa sempre speciale. Oggi come squadra abbiamo vinto, come preparazione. Abbiamo iniziato in quarantena: è lì che abbiamo vinto”