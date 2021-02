Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus: “Ho sentito contrarmi il polpaccio, spero sia solo un grande crampo. Purtroppo Ospina si è fatto male all’ultimo, sono entrato in campo io ma sono contentissimo e orgoglioso di questo gruppo, abbiamo fatto una bella partita, speriamo che questa partita ci dia fiducia per il futuro”



SUI PUNTI PERSI – “Sì c’è rammarico per i punti persi, oggi abbiamo creato molto meno rispetto al solito, anche per la forza della squadra avversaria. Oggi siamo stati determinanti, ci stiamo aiutati a vicenda per tutti i 95 minuti, questo ci deve essere sempre per portare a casa i risultati”



SULLA SUA PARTITA – “Ero tranquillo in campo, sapevo comunque quello che il mister voleva, ero tranquillo, poi ovviamente sono contentissimo per i punti che abbiamo portato a casa”



SU OSPINA E LA COSTRUZIONE CON I PIEDI – “David è molto bravo con i piedi, abbiamo caratteristiche diverse, però sto lavorando tanto, a quando è arrivato Gattuso sto lavorando molto con la costruzione con i piedi, mi sento migliorato e devo continuare così”



SULLE SUE PRESTAZIONI CONTRO LA JUVE – “Le ultime due volte è andata bene, sono contento di questo, due belle partite, ma bisogna avere questa determinazione per portare a casa punti perché è importante trovare continuità’.