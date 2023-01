Al termine del match traé esplosa la gioia dei tifosi partenopei, come é giusto che sia dopo una partita tanto importante e sentita che sembra mettere in discesa il cammino verso lo scudetto.A festeggiare anche il figli odi Aurelio, Edoardo, vicepresidente del Napoli. Proprio lui é stato pizzicato dalle telecamere delle televisioni intento a mimare con la mano il gesto del cinque, come i gol presi dalla Juventus. Un gesto che non é passato inosservato ai tifosi bianconeri.