Ci siamo, finalmente è tempo di, del big match che può cambiare le sorti della stagione di entrambe le squadre. Una sfida attesissima, che mette di fronte la prima e la seconda in classifica, con in palio tre punti dal peso specifico notevole. In uno Stadio Maradona completamente esaurito, a confrontarsi saranno anche due filosofie di calcio diverse, quelle incarnate rispettivamente da Massimilianoe Luciano, che hanno già "scaldato" la vigilia facendo ben intuire, a modo loro, l'importanza della partita. Fischio d'inizio alle 20.45Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri