Non varrà lo scudetto, ma resta tanto in ballo e per cui giocare: alle ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli va in scena il posticipo della 21esima giornata di Serie A tra i padroni di casa allenati da Gennaro Gattuso e la capolista Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, dopo essersi qualificati per la semifinale di Coppa Italia battendo per 3-1 la Roma, arrivano in Campania per confermare l'ottimo momento di forma e soprattutto mantenere il vantaggio sulle inseguitrici Inter e Lazio, centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato nella lotta verso la conquista del titolo: occhi puntati sullo scatenato Cristiano Ronaldo, autore fin qui di 16 gol in campionato, di cui 11 nelle ultime sette partite.



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3) Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Higuain; Dybala, C.Ronaldo.​