La supremazia dei bianconeri è stata importante, netta, totale. Peccato per il risultato, 1-0 per gli azzurri nonostante una differenza di 16 - sedici! - tiri tra le parti. Sì, perché se il Napoli si è fermato agli 8 tiri totali, la Juve è arrivata a quota 24. Colpisce il dato sui tiri in porta: uno su quattro, per i bianconeri, è stato nello specchio. Colpisce inoltre il dato sul possesso palla: 63% per gli juventini, 37 per i napoletani. Che 'vincono' solo alla voce parate: 6, quelle di Meret; appena una quella di Szczesny. Battuto solo dal calcio di rigore. Ma in realtà inoperoso per tutta la gara, comunque persa...