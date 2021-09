"Terza di campionato per la Juve, che alle 18 scende in campo sul difficile terreno di gioco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.Ecco alcune statistiche prematch.150 - Sono esattamente 150 i precedenti in Serie A tra Napoli e Juventus: i bianconeri hanno a bilancio 70 successi, più del doppio rispetto ai partenopei (33) – completano 47 pareggi.- Dal 2007/08, solo un giocatore della Juventus ha segnato più di una rete in Serie A fuori casa contro il Napoli: Giorgio Chiellini, in gol nel 2010 e nel 2013. Tutte le ultime 13 marcature esterne dei bianconeri contro gli azzurri nella competizione sono state realizzate da calciatori differenti.La formazione di Spalletti ha tentato appena 11 cross su azione nelle prime due gare di questa Serie A, meno di ogni altra squadra – dall’altra parte la Juventus ne ha effettuati 33, solo la Sampdoria ne conta di più (36).Moise Kean è stato il secondo giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra di gol nei top-5 cinque campionati europei 2020/21, dietro solo a Erling Haaland. Nell’ultima stagione in Ligue 1 con la maglia del PSG, Kean ha segnato 13 reti, tante quante ne aveva complessivamente realizzate nelle precedenti quattro stagioni giocate tra Serie A e Premier League con le maglie di Juventus, Verona ed Everton.La prossima sarà la 150ª presenza per Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus in tutte le competizioni e la 50ª gara ufficiale di Dejan Kulusevski con i bianconeri".Dal sito ufficiale della Juventus.