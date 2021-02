Il match dell’andata non si è disputato e, in attesa di capire quando verrà recuperato, Gattuso e Pirlo dopo 260 match insieme da calciatori e un solo incontro da avversari, si sfidano per la prima volta in campionato da allenatori su opposte panchine. Napoli – Juventus è uno dei big match della 22esima giornata, per gli azzurri è un momento complicato, con Gattuso appeso a un filo, i bianconeri vanno invece a caccia del quarto successo consecutivo per rilanciarsi definitivamente nella lotta scudetto. Per gli esperti la Juventus è avanti a 2.00, il successo del Napoli sale a 3.75 mentre il pareggio si gioca a 3.50. Più decisi gli scommettitori, con il 91% che ha scelto la vittoria dei bianconeri. Gattuso schiera il tridente Lozano – Petagna – Insigne e il goal alla difesa bianconera è molto probabile, a 1.35. Nella Juventus, accanto a Ronaldo, torna dal 1° minuto Morata: entrambi hanno segnato nella Supercoppa del 20 gennaio scorso, le probabilità che si ripetano sono buone, a 2.25 CR7 a 2.75 lo spagnolo. Altro big match da non perdere è quello che va in scena a San Siro tra Inter e Lazio, i nerazzurri vogliono archiviare la delusione della Coppa Italia e non perdere terreno dal Milan capolista ma trovano una Lazio in formissima, reduce da 7 vittorie consecutive e tornata in zona Champions. Per i bookmaker però, la gara è sbilanciata a favore degli uomini di Conte, a 1.75, il blitz a San Siro dei biancocelesti è a 4.50, a 3.90 il segno X. D’accordo gli scommettitori, il 68% ha scelto l’Inter, il 20% la vittoria della Lazio. In campo due dei bomber del nostro campionato, in lotta anche per il titolo di capocannoniere: Lukaku da una parte, in goal a 2.00, Immobile dall’altra, la cui firma nel match è a 2.75. Si punta anche sui rigori nel match, a 4.00 quello a favore dei nerazzurri, a 5.00 per i capitolini. Il Milan si tiene stretto il primo posto, la trasferta con lo Spezia non dovrebbe creare problemi alla truppa di Pioli, nettamente favorita a 1.52 contro il 6.25 dei liguri e il 4.25 del pareggio. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul successo rossonero. Per l’Atalanta, reduce dalla conquista della finale di Coppa Italia ma che in campionato ha vinto solo una partita nelle ultime 5 scivolando al settimo posto, c’è l’ostacolo Cagliari che ha bisogno di punti dopo averne conquistato appena 1 in 5 partite: difficile l’impresa dei sardi, a 6.75, avanti la Dea, a 1.44, il pareggio è a 4.75. La Roma, che, dopo la sconfitta con la Juventus deve cercare di ripartire immediatamente per rimanere in zona Champions, ospita l’Udinese e ha il pronostico dalla sua, a 1.72, si sale a 4.75 per il successo friulano all’Olimpico, il pareggio è a 3.90. Il 95% ha puntato sulla vittoria giallorossa.