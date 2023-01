Potrebbe essere troppo presto per parlare di “match scudetto”. Tuttavia, questomette in palio punti che potrebbero cambiare l’inerzia dell’imminente futuro per le due squadre coinvolte. La compagine di Allegri non prende gol da 8 partite consecutive in campionato e si sta dimostrando solida e compatta a dispetto di un’infermeria comunque ancora piena. Il Napoli, d’altro canto, ha cominciato il suo 2023 incappando nella prima sconfitta in Serie A, contro l’Inter, ma ha tutte le intenzioni di debuttare allo stadio Maradona nel 2023 con una vittoria roboante contro un avversario prestigioso come la Juventus.Ecco cosa pensano i bookmakers di Betclic alla vigilia di questa sfida.Finora, in stagione, soltanto il Lecce ha portato via punti dall’ex stadio San Paolo, tra tutte le competizioni. Anche per questo, i bookies di Betclic danno come favorita al successo finale la compagine di Luciano Spalletti, con quota 1.93, contro il 4.02 (4.00 per Eurobet) del blitz bianconero. La Juventus non vince a Napoli dal marzo 2019, quando furono decisive le reti di Emre Can e Miralem Pjanic, con il gol in extremis di Callejon a rendere meno amaro il passivo. 1-2 che per la sfida di domani sera è quotato, come risultato esatto, a 15.00. Il pareggio è quotato a 3.53 (3.30 per Snai), esito uscito l’ultima volta che si sono incrociate le due squadre a Torino e che non si verifica in terra campana dall’aprile 2017. In entrambi i casi fu 1-1, pagato per questa partita a 7.00.Da una parte il miglior attacco del torneo, con 39 reti; dall’altra, la miglior difesa, con appena 7 gol incassati. Filosofie opposte pronte a scontrarsi in uno degli incontri più attesi del girone d’andata. Il Napoli vuole continuare a rifocillare i propri attaccanti, con Osimhen già in doppia cifra e desideroso di spingere il Napoli a sfondare quota 40 reti in campionato. Una firma del centravanti nigeriano è data a 2.75. Sull’altra sponda, la nona porta imbattuta consecutiva per la Juventus è quotata 4.12, segno che i bookmakers vedono la striscia di partite a reti inviolate di Szczesny e compagni a rischio per la sfida di Napoli.