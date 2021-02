1









Domani un altro big match, domani un'altra sfida da vincere per agganciare il treno della vetta, per proseguire la rincorsa allo scudetto. Tante difficoltà per il Napoli che affronta la Juve (domani ore 18.00) con tanta emergenza in difesa, viste le assenze di Manolas, Koulibaly e Hysaj, e con il forfait di Demme. Qualche problema anche per Pirlo: Dybala non ce la fa e Arthur si ferma a causa di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Out anche Bonucci.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-2-3-1) - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.



Indisponibili: Demme, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mertens



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.



Indisponibili: Arthur, Bonucci, Dybala, Rafia, Ramsey.