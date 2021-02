9









Ore 18. C'è Napoli-Juve. Dopo i due giorni di Coppa Italia, che ha portato in finale i bianconero e l'Atalanta, la Serie A torna in campo ed è stata inaugurata dal pari tra Bologna e Benevento. Nel tardo pomeriggio, ecco la sfida al Maradona tra gli azzurri e i bianconeri. Decisiva per la lotta al vertice, con il Milan impegnato alle 20.45 in casa dello Spezia; l'Inter, invece, domenica sera in casa con la Lazio.



DOVE VEDERLA - La sfida sarà visibile su Sky Sport e le piattaforme streaming del canale satellitare, NowTv e SkyGo.



PROBABILI FORMAZIONI - Nella gallery dedicata qui in basso, le probabili formazioni delle due squadre. Due dubbi per Andrea Pirlo: innanzitutto l'esterno basso a sinistra, tra Danilo e Alex Sandro; in attacco è sfida a due tra Alvaro Morata e Dejan Kulusevski per affiancare Cristiano Ronaldo.