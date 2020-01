Napoli-Juve è l’atteso posticipo della 21esima giornata di Serie A. I bianconeri arrivano al San Paolo per affrontare quella che è stata la rivale scudetto nelle ultime stagioni, seppur ora è in un evidente momento di difficoltà. Gattuso spera di proseguire sulla strada tracciata in Coppa Italia contro la Lazio, che confermerebbe una lenta ma costante crescita avvenuta nelle ultime settimane. La Juve, che arriva dai successi con Parma in campionato e Roma in Coppa, cercano la quarta vittoria consecutiva contro il Napoli, un evento che manca dal dicembre del 1993.



LE SCELTE - Il Napoli in difesa recupera Mario Rui, che agirà a sinistra, con Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale, in coppia con Manolas. Maksimovic è convocato, ma difficilmente sarà in campo dal 1’ minuto. In mediana spazio a Demme con Zielinski e Ruiz, attacco confermato con Callejon, Insigne e Milik. Indisponibili Koulibaly e Mertens. Sarri ritrova Bentancur dopo la squalifica, mentre in difesa out Danilo sono pronti Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, Bonucci e De Ligt al centro. A centrocampo diversi dubbi, oltre l’inamovibile Pjanic, così come in attacco: Douglas Costa si gioca un posto con Ramsey.



DOVE VEDERLA IN TV - Napoli-Juve sarà visibile, dalle ore 20:45, su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming attraverso Sky Go.



