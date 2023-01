Oggi è il grande giorno, oggi si gioca. Una sfida sempre dai mille significati, che ancora una volta può rappresentare lo spartiacque della stagione, per entrambe le squadre ma anche per le dirette concorrenti per lo scudetto. Cornice del big match di questo venerdì 13 gennaio lo Stadio Maradona, sold out già da diversi giorni: anche il pubblico, quindi, reciterà la sua parte per fare della serata un evento memorabile. Massimiliano, tra i principali autori della risalita in classifica dei bianconeri, è il primo a conoscere l'importanza della partita, una di quelle per cui ogni dettaglio può fare la differenza.La gara sarà visibile come di consueto su DAZN, in diretta e live streaming. Qui su ilBianconero.com diretta testuale, con ampio pre e post partita, oltre che con i commenti del nostro inviato.L'assetto titolare della Juve dovrebbe essere più conservativo, con Federico Chiesa in panchina ma pronto per essere impiegato come "spacca-partita". Le probabili formazioni del match nella gallery dedicata.