Ci siamo: è la vigilia della super sfida del, dove domani laaffronterà il. Ecco le parole di Massimilianoalla vigilia."Come sta la squadra? La squadra sta bene, abbastanza bene, abbiamo fatto 3 giorni di lavoro prima della partita e siamo in buone condizioni, vedremo cosa riusciremo a fare"."Sta facendo bene, come tutti gli altri. L'atteggiamento è cambiato e bisogna continuare su questa strada""I rientri dovrebbero essere imminenti, prima di Monza difficilmente per la partita di Coppa Italia rientrerà qualcuno, magari con l'Atalanta qualcuno dovrebbe essere a disposizione. Cuadrado da martedì può andare con la squadra, con il Monza può essere a disposizione. Gli altri stanno meglio e siamo fiduciosi"."Federico sta molto meglio, sono molto contento. Se fossi certo che anche domani, a partita in corso, possa fare la differenza... non ho la palla magica. Valuterò il momento, poi deciderò"."Con la Salernitana? Ormai quei punti sono andati, inutile stare a pensare lì. Pensiamo in avanti, a quanto fatto fino a oggi. Risultati buoni, ma domani è un'altra partita. Nel calcio c'è una regola: ciò che fai, il giorno dopo non conta più. Serve lavorare, profilo basso e continuare il percorso di crescita. Come squadra bisogna migliorare tante cose, come singoli, poi bisogna arrivare all'obiettivo finale. Che è arrivare nei primi quattro posti. Bisogna pensare a cosa serve fare domani".