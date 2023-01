C'è chi si salva - pochissimi, a dirla tutta - e c'è chi affonda, insieme alla. Da, i voti assomigliano praticamente alla resa vista in campo: sui giornali si va dalla buona prova di Chiesa, che colleziona sufficienze (o comunque ci va vicino), all'ottima prova di Di Maria, che in due occasioni prende addirittura Sette. E' lui, il giocatore più forte di questa squadra. E l'ha dimostrato, ancora una volta.Chiaramente, stonano i voti ai peggiori in campo: