Il migliore è stato Chiesa, senza dubbi. Poi c'è l'altra faccia di una prestazione esasperante, difficile anche da spiegare perché continua nei suoi attacchi ma senza un briciolo di cinismo. Ecco, a tal proposito stonano un po' le valutazioni agli attaccanti: tra Morata e Ronaldo, entrambi con un 5.5 di media, non arriva una sufficienza. A proposito di CR7, ecco come lo giudica Ronaldo: "Si sveglia anche lui nella ripresa, entrando dentro al match. Quando inquadra la porta con un sinistro in acrobazia, sbatte contro Meret". Di opposto avviso Gazzetta: "Anche CR7 fa cileca, specie se incoccia in un portiere baciato dalla grazia che lo mura a un soffio dalla rete. Ronaldo normalizzato e rimpicciolito. Un 'non' Cristiano". Dunque chi ha ragione? Controllate i voti dei quotidiani nella nostra gallery qui in basso...