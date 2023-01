C'era una grande squadra e una provinciale. La grande squadra ha fatto ciò che sapeva fare, ciò che ha sempre dimostrato di poter essere: vincere, convincere, giocare e ammazzare gli avversari. La provinciale, ecco, è calata persino sul suo fondamentale: tenere e poi (provare a...) ripartire. Eccola, la grande differenza tra, terminatae quindi con un risultato emblematico: da una parte un capolavoro calcistico, fatto di idee ma anche di tanta corsa; dall'altra c'è una squadra uscita con le ossa rotte e a tratti pure masochista. A prescindere, rivedibile in tutte le sue forme.Se otto vittorie di fila non hanno dato la sensazione (e la prova) di poter competere contro questa squadra, ecco, forse non c'è bisogno di tante analisi. C'è solo da imparare. Lavorare. E sperare che torni a girare la buona sorte.