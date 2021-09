Una gara ben diretta con Irrati che tiene in mano una partita difficile come Napoli-Juve. Un match senza troppi picchi ed episodi, che le moviole raccontano così:Gazzetta dello Sport: 'Esordio stagionale per Irrati, nella sua gara numero 131 in A. L’episodio più rilevante in cui l’arbitro dimostra di avere in pugno la partita avviene al 33’, quando un contatto petto-schiena in area fra Chiellini e Osimhen può lasciare dubbi: invece, l’arbitro lo considera giustamente lieve (lo mima, spiegandolo, anche ai giocatori del Napoli) e il pestone che il difensore bianconero dà all’attaccante del Napoli (dimostrato da Osimhen quasi “scalzo”) avviene in maniera non volontaria, prova ne sia è che entrambi guardano la palla, lo sviluppo dell’azione. Il contatto fra i due protagonisti - come uno fra Bonucci e Osimhen stesso (al 3’ s.t., dinamica e intensità sotto controllo) - avviene anche nella ripresa: situazione nella norma, contrasto dentro il regolamento'.