Dalla foto panoramica dell'Olimpico vuoto - secondo le regole post virus solo 300 persone hanno accesso all'impianto - alle medaglie pronte ad andare al collo dei vincitori. Riviviamo in foto i primi 45 minuti della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Ad assistere alla partita in tribuna anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, che potrebbe essere raggiunto da Gigi Buffon con 6 coppe Italia vinte in carriera (4 con la Juve e 1 col Parma per Gigi).