Il countdown corre verso la fine, ancora poche ora al gong. Ancora una manciata di ore per assistere alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, con Sarri e Gattuso che devono sciogliere gli ultimissimi dubbi di formazione. Quasi tutto deciso sia da una parte che dall’altra, ma con il tecnico degli azzurri che deve fare i conti con le condizioni di Mertens, che ha accusato un affaticamento ai flessori. L’attaccante belga rischia di finire in ballottaggio con Milik, obiettivo di mercato dei bianconeri, anche se secondo quanto riporta Sky Sport, Gattuso propenderà per Mertens, primo marcatore nella storia del Napoli con 122 gol.